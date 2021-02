Seksuaalvägivallas süüdistatud Marilyn Manson sai plaadifirmast sule sappa 

Mansoni endine kihlatu, temast 18 aastat noorem näitlejanna Evan Rachel Wood kirjutas eile sotsiaalmeedias, et kannatas nende kooselu ajal jõhkra väärkohtlemise all. "Ta hakkas mind moosima, kui ma olin teismeline, ja väärkohtles mind jõletul kombel aastaid. Mind ajupesti ja manipuleeriti alistuma," kirjutab Wood, kes oli Mansoniga tutvudes 18aastane. "Olen siin selleks, et paljastada see ohtlik mees enne, kui ta teiste elu ära rikkuda jõuab, ja tõmmata liistule need arvukad valdkonnad, mis on võimaldanud tal edasi tegutseda."

Enamik Mansoni ekskallimaid väidab, et neil on tema tõttu traumajärgne stressihäire.

"Lorna Vista lõpetab kohe Mansoni praeguse albumi reklaamimise," teatas Lorna Vista eile Instagramis. "Oleme nende murettekitavate sündmuste tõttu ühtlasi otsustanud, et ei tee Marilyn Mansoniga edaspidi ühtki ühist projekti."