KURB UUDIS: džässikuulsus Tony Bennett põeb Alzheimeri tõbe 

Ajakirjanik John Colapinto märgib, et tõve tõttu ei saanud ta Bennettit ennast intervjueerida. Temaga rääkis laulja 54aastane abikaasa Susan Benedetto, kellest on saanud Tony peamine hooldaja. "Kuigi [Tony] tunneb endiselt pereliikmeid ära, pole ta Susani sõnul alati kindel, kus ta on või mis tema ümber sünnib," kirjutab Colapinto USA ajakirjas. Haigus on arenenud nii kaugele, et sellised igapäevased tarbeesemed nagu kahvel või koduvõtmed võivad Bennettile täielikku kimbatust põhjustada.