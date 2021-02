„Päästja koolikella“ tähed mälestavad vähki surnud Dustin Diamondit 

"Päästja koolikella" täht Mario Lopez (47) oli esimesi, kes kurvale uudisele sotsiaalmeedias reageeris. "Dustin, mu sõber, me jääme sind taga igatsema," kirjutas ta. "Siinse elu haprust ei tohi kunagi endastmõistetavaks pidada. Palvetan jätkuvalt su pere eest ..."

Ka sarjakaaslane Tiffani Thiessen (47) kirjutas Instagramis, et uudis Diamondi surmast kurvastas teda väga. "Elu on äärmiselt habras ja me ei tohiks seda kunagi endastmõistetavaks pidada. "Tuult tiibadesse, Dustin."