PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 2. veebruar 

Palju õnne, Veevalaja! Tõotab tulla võimaluste rohke aastaring. Oled uudishimulik ja õpihimuline. Infokanalid on avatud, sinuni jõuab just see teave, mis sind arendab ja edasi aitab. Ehkki uuendusi on elus palju, tasuks äriasjus jätkata astumist sissetallatud teel. Parimad kaaslased on need, kellega koos oled puuda soola ära söönud.