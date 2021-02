Elizabeth II ei kavatse troonist loobuda 

Aastaid on spekuleeritud, kas Briti monarh võib järgida Madalmaade kuninganna Beatrixi eeskuju, kes 2013. aastal 75 aasta vanuses troonist loobus ning oma vanemast pojast Willem-Alexanderist kuninga tegi. Kuid kuninganna Elizabeth ei kavatse valitsemisohje Charlesile (72) üle anda, kinnitab People'i allikas, kelle sõnul on monarh endiselt suurepärases vaimses ja füüsilises vormis.

Elizabeth II on kõigi aegade staažikaim Briti valitseja ning Charles pikimalt oma aega oodanud troonipärija – seda tiitlit on ta kandnud 1952. aastast saadik. Kuninglik biograaf Clive Irving väidab Vanity Fairis, et Charlesi troonile tõus viiks Ühendkuningriigi langusesse – tema ema olevat palju edumeelsemate vaadetega. Pealegi nägevat troonipärija oma emast vanem välja! „Üks probleem on ju selles, et Charles ei näe virgutava põlvkonnavahetuse moodi välja, eks ole!“ ütles Irving, kelle sõnul paistab Charles pigem kuninganna venna kui pojana.