Silvia Ilves jätkab kooliteed: olin laste tõttu 10 aastat akadeemilisel puhkusel 

Silvia kirjutab, et uus nädal tõi temani taaskord ühe mahajäetud tee. "Teate, et olen aastast 2010 Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia tudeng, kes on lihtsalt akadeemilisel puhkusel laste tõttu olnud 10 aastat?"

Pisut kooli hiljaks jäänud Silvia tõdeb, et nii põnev oli tundi astuda ja esimese hooga arvas tema õppejõud, et on klassiga eksinud. "Tegin tunnis kõik kaasa ning olin väga uhke momendi üle, mil suutsin esimesena ülesande lahendada. Väga huvitav, see 2021 aasta!"