Mart Sanderi mängufilm alustab maailma vallutamist: esilinastus toimub Ameerika nimekal festivalil 

Go3 esimese originaalfilmina sündinud „Kennedy intsident“ on ajaloofaktidel põhinev lugu USA tulevase presidendi John F. Kennedy külaskäigust Tallinna 1939.aasta kevadsuvel. Film valmis osana peagi TV3 ekraanil esilinastuvast sarjast „Naiste sõda“, mis baseerub Mart Sanderi romaanitsükli „Litsid“ II raamatul. Romantiline põnevik on juba saanud ka positiivse kriitika osaliseks: filmi- ja meelelahutusajakirjade The Variety Magazine, We Are Cult, Back to the Movies jt. filmikriitik Nick Clement nimetab filmi „väikeseks juveeliks, mis ootab avastamist“ ning ennustab sellele rahvusvahelist menu. Loe arvustust siit! (eestikeelne tõlge lisatud allpool).