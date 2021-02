Vähihaige Olivia Newton-John keeldub koroonavaktsiinist 

Detsembris avaldas Olivia ainus järeltulija sotsiaalmeedias postituse vaktsiinide ohtudest. Nüüdseks on ta klipi küll kustutanud, kuid Lattanzi sünnimaal Austraalias tõttasid Twitteri ja Facebooki kasutajad tema sõnavõttu hukka mõistma. Ühtlasi süüdistati Chloet silmakirjalikkuses – ta väidab, et ei usalda teaduspõhist meditsiini ega meedikuid (see, et ta vähihaige ema on endiselt elus, on Chloe väitel ravikanepi ja teiste looduslike vahendite teene). Ometi on kirurgid talle teinud enam kui poole miljoni dollari väärtuses ilulõikusi. Esimese operatsiooni – rindade suurendamise – võttis neiu ette juba 18aastaselt.