„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Targa naisena on Tuuli Rand munad mitmesse korvi toppinud 

Seekord räägime lauljatar Tuuli Rannaga avameelselt tõsisematel teemadel ehk mida teha, kui oled elult valusalt vastu näppe saanud

Kuidas ärevushoogudest üle saada, kellelt abi küsida? Kas vajalikke samme astudes on võimalik sellest kiirelt vabaneda.?

Paljude jaoks tunduvad psühholoog, psühhiaater või terapeut jubedatena - kuidas seda väärsuhtumist kummutada?

Kuidas tulla välja petetud naise rollist ja mitte tunda hirmu uude suhtesse sukeldudes?

Kuidas mitte võrrelda end pidevalt teistega? Alati on ju keegi paremas vormis, andekam, ilusam, rikkam...

Kas edu nimel tuleb korraldada skandaale ja kiskuda end klantsajakirjades paljaks?

Tuuli räägib ka oma toetavast elukaaslasest, keda ta pole eriti avalikkusele eksponeerinud. Kes on see salapärane mees, kes on aidanud tal nii paksust kui vedelast läbi tulla?