„Riverdale'i“ täht sai abielu purunemise järel emaks 

E! News teatab, et Morgan ja pesapallimängija Michael Kopech said poja vanemateks. "Vanessa sünnitas ja ka Michael on tema juures," kinnitab väljaande allikas.

Vanessa Morgan teatas lapseootusest mullu juulis. Juba siis kuulutas ta, et tulekul on poiss. "See väike vennike on mulle juba nii palju õnne ja sihikindlust toonud. Ma ei suuda ära oodata sinuga kohtumist!"