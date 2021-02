Jessica Biel tegi abikaasa Justin Timberlake'i juubeli puhul armsa postituse 

Timberlake kinnitas hiljuti kuuldusi, et temal ja Jessical on lisaks kuuesele Silasele teinegi poeg. Justin paljastas Ellen DeGenerese jutusaates, et suvel sündinud pesamuna kannab nime Phineas. "Ta on vinge ja nunnu. Keegi ei maga silmatäitki," naljatas ta. "Aga me oleme väga rõõmsad. Oleme väga rõõmsad ja õnnelikud. Väga tänulikud."