Inimesed Nublu räpitekstid kandideerivad aasta keeleteo tiitlile Toimetas Liisa Mugra , täna 10:15 Jaga: M

Nublu Foto: Martin Ahven

2020. aasta parima keeleteo rahvaauhinna saaja väljaselgitamiseks on alanud avalik hääletus, mis kestab 21. veebruari keskööni, teatab Haridus- ja Teadusministeerium. Konkursile on esitatud ka Nublu räpiviisid.Haridus- ja teadusminister Liina Kersna märkis, et tegemist on konkursi 15-aastase ajaloo kõige aktiivsema võistlusega. „On väga rõõmustav, et 2020. aasta keeletegusid on märgatud ja esile tõstetud,“ ütles Kersna. „Ühtlasi näitab see, et piiranguterohke aasta ei seadnud piiranguid eesti keele arendamisele, pigem pakkus keele kasutamiseks, õppimiseks, õpetamiseks ja uurimiseks uusi ruume ning võimalusi.“Keeleteo konkursiga tunnustatakse tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.2020. aasta keeleteo tiitlile jäi pärast Emakeele Seltsi juhatuse sõela kandideerima 35 mullust keeletegu, mille põhj