MIS TOIMUB? Hertsoginna Meghan eemaldas poja sünnitunnistuselt nimesid 

Meghan Markle'i (39) ja prints Harry (36) poeg Archie Mountbatten-Windsor tuli ilmale 2019. aasta mais. Kuu aega hiljem aga tehti tema sünnitunnistusse parandused, paljastas The Sun. Kadunud on Meghani ristinimi Meghan Rachel. Selle asemel on Archie emana kirjas Tema Kuninglik Kõrgus Sussexi hertsoginna. Prints Harry figureerib sünnitunnistusel kui Tema Kuninglik Kõrgus prints Henry Charles Albert David, Sussexi hertsog.

Sotsiaalmeedias vallandus selle uudise peale pahameeletorm - Meghanit süüdistati upsakuses. Väideti sedagi, et see samm oli ninanips prints Williami abikaasa Catherine'ile, kes on oma laste sünnitunnistustel oma ristinime kasutanud.