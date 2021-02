Prantsusmaa saadab Eurovisionile kauni šansoonilaulja 

Eurovision.tv teatel on Barbara Serbia ja Iraani juurtega laulja ja laululooja, kes on kirjutanud laule tuntud prantsuse artistidele, nagu näiteks Yannick Noah. Barbara Pravi kirjutatud on ka kaks viimast Prantsusmaa noorte-Eurovisioni võistluspala "Bim Bam Toi" ja "J'imagine". Viimane kuulutati mullu novembris lauluvõistluse võitjaks.