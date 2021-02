Suri ansambli The Animals asutajaliige Hilton Valentine 

Ansambli kuulsaim laul on bluusistandardi "The House Of The Rising Sun" tõlgendus, mis jõudis 1964. aastal nii Briti kui ka USA edetabeli tippu. Just Hilton Valentine'i idee oli pala kuulus arpedžostiilis sissejuhatus, ehkki produtsent oli sellele vastu - lugu veninud liiga pikaks. The Guardian märgib, et The Animalsi hitt oli üks tegureid, miks Bob Dylan otsustas 1965. aastal naturaalsaundilt elektrilistele muusikariistadele üle minna.