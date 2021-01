Inimesed Liis Lemsalu nime all tegutseb petis ohtuleht.ee , täna 22:30 Jaga: M

Liis Lemsalu Foto: Erlend Štaub

Laulja Liis Lemsalu (28, pildil) nime kasutatakse Facebookis kurjasti ära: alatud petised kirjutavad temana esinedes fännidele, et nad on võitnud 1000 euro suuruse auhinna. Kingituse kättesaamiseks tuleb järgida teatud juhiseid – registreerida ennast tundmatul veebilehel ja jagada isiklikke andmeid. Seejärel lubatakse rahaline auhind võitjani toimetada. „Palun ärge võtke vastu seda sõbrakutset! See pole mina! Kindlasti ärge registreerige end või jagage oma isiklikke andmeid antud lehel!“ hoiatab Liis sotsiaalmeedias. „See ei ole okei!“