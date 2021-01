Tere tulemast! Liina Randpere perre lisandus pisike tütar: hämmastav, kui väike vastsündinud laps on 

"Omal kodus ju ühe-aastane ja pea 10kuune, kes tundub ka muidu väike olevat, aga vastsündinu kõrval on ta sisuliselt juba täis-mees," tunnistab naine.

Mõned kuud tagasi Õhtulehele antud intervjuus tunnistas Liina, et lapse nimi pole veel kindel. "Korjan nimesid endale telefoni kausta, aga täpselt ei tea. Lapsele peab ikka otsa vaatama enne: näiteks eelmiste laste puhul sain aru, et nimi, mis mulle tohutult meeldis, ei sobi. Nimi peab ka lapsest sulle vastu kumama," ütles ta.

Ka nüüd polda veel nimes kindel. "Nimesid olen küll üles tähendanud, aga valik peab meie meelest tulema alles inimesele otsa vaadates ja kuna issi sai koos lapsega olla vaid kaks tundi (tänu koroona piirangutele), siis ootame koju jõudmist ja siis saab nime valida"

Tütar sündis kaaludes 3,4kg ja olles 52cm pikk.

"Pean tunnistama, et ma olen ikka kurnatud," sõnas Liina eelmisel kuul Õhtulehele, et koroonaviirus niitis ta jalust. Liina nakatus tuttava kaudu, kes tol hetkel tundis end täiesti tervena. Põhisümptom oli tugev köha. "See on nii hull, et ma olen pea nädal pikali olnud," tõdes naine siis Õhtulehele.

Üldiselt sujus kolmanda lapse ootus sarnaselt eelneva kahega – toimekalt. "Suvel ja sügisel võtsin meelega endale trennide andmise kohustuse, sest mida rohkem toimetad, seda parem tegelikult on," rääkis Liina. Tema kaks poega, Mathias ja Klaus, tal nagunii väga puhata ja rasedust nautida ei lase. Kolmas laps oli perre planeeritud. "Olen rõõmus, veidi hirm on ka, aga mina usun sellesse, mida üks tuttav ütles – ühega on raske, kahega on raske, kolmega raske. Et vahet pole," nentis ta.