Inimesed „Eesti laulu“ poolfinalist Kea: minu salarelv on see, et mul ei ole midagi kaotada Mondela Urbala , täna 06:00 Jaga: M

GALERII

KUIDAS KEA OMA NIME SAI: „Kea tähendab esiteks lindu ja teiseks on Hawaiil mägi Mauna Kea. Need sümboliseerivad minu jaoks tugevust ja vabadust.“ Foto: Stanislav Moškov

„Ema soovis kunagi, et valiksin omale lihtsama töö, aga õnneks on mu perekond sel teekonnal tohutult toetav. Kõik mõistavad, et minu suur hingesoov on olla muusik,“ räägib Kare Kauksi tütar Ketter Orav (29), esinejanimega Kea.