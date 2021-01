Linkin Parki laulja lese uus abielu purunes vaid aastaga 

Talinda ja Chester jõudsid abielus olla 11 aastat. Neil on kolm last - poeg ja kaksikud tütred. Mullu jaanuaris abiellus naine Hawaiil tuletõrjuja Michael Fredmaniga, kellega ta oli kihlunud neli kuud varem. "Tahan teile öelda, et pärast tragöödiat on võimalik uuesti armastust leida. Et hingesugulase surm ei tähenda sinu surma," kirjutas Talinda (44) sotsiaalmeedias kihlusest teatades. Ta nimetas Michaelit maapealseks ingliks. "Mu pere, sõbrad ja mu Linkin Parki vennad on Michaeli avasüli vastu võtnud."