34aastane elektropopivisionäär Sophie hukkus traagilises õnnetuses 

"Meie kaunis Sophie suri täna hommikul traagilisel kombel hirmsa õnnetuse tõttu," seisis šoti päritolu transseksuaalse artisti Briti plaadifirma Transgressive avalduses. Plaadifirma seletas, et Sophie oli roninud kõrgele täiskuud vaatama, kuid õnnetuseks libisenud ja kukkunud.

LGBT-kogukonda tabas muusiku kaotus eriti teravalt, sest Sophie oli olnud paljude iidol. Prantsuse artist Christine and the Queens nimetas Sophiet säravaks produtsendiks ja visionääriks, kes "mässas ahta, normatiivse ühiskonna vastu, olles täielik triumf niihästi artisti kui ka naisena". "Me peame tema mälestust ja pärandit austama. Olgu tervitatud teerajajad!" lisas prantsuse staar.