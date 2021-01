Laulja Sandra Vabarna pidi mõned tunnid haiglas veetma: ei pea muretsema. Minu ja beebiga on kõik hästi! 

Olles paar tundi haiglas sünnituseelses osakonnas, kus naisel polnud kuhugi kiiret, siis jälgis ta huviga, mis seal toimub. "Ma nägin kuidas arstid, õed ja ülejäänud personal lihtsalt töötavad ennastunustavalt, et teisi toetada ja aidata! Ja millist empaatiat ma kohtasin! Isegi nende maskide, visiiride ja ebamugava olukorra tõttu (seal käib remont), oli neil aega kuulata ja hoolida! Mõni isegi jõudis naeratada! Meil on neilt palju õppida!" kirjutab laulja.

"Oleme tänulikud ja väärtustame rohkem seda, et meil on sellised ägedad inimesed, kelle kätte ennast usaldada! Naeratame neile ise rohkem (isegi kui see on maski tagant) ja toetame heade sõnadega! AITÄH!"