Hunt alustab uue projektiga: ootan, et saaksin Eesti rahvale taas näidata, mis minus peidus on 

"Meie ümber on nii palju võrratuid karaktereid, keda soovin endise ajakirjanikuna 30 minuti jooksul Eesti inimestele tutvustada – oma nurga alt, ise külalisi valides. Teemade valikul lähtun aktuaalsusest, konfliktsusest, uudsusest," selgitab Hunt uut saadet. "Ootan, et saaksin Eesti rahvale taas näidata, mis minus peidus on."