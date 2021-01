Muusikaauhindadel parima loo auhinna võitnud Trad.Attack!: juba vähem kui aastaga on see meie ajaloo enim mängitud lugu 

Jalmari sõnul olid ainuüksi nominatsioonid juba nii-öelda võidu eest. „Eriti üllatav oli, et jõudsime ka aasta artisti publikuhääletusel konkureerima kahe räppariga,“ lisab ta. Säärase edu tõi muusiku arvates hinge ja südamega tehtud töö.

Küll aga ei pidanud lugu esialgu Trad.Attack!-i albumile „Make your move“ jõudmagi, sest see tundus bändiliikmete jaoks muu materjaliga võrreldes liialt romantiline. „Osad meist isegi ei tahtnud, et see plaadile läheks. See ei tundunud kuidagi õige,“ rääkis Sandra Vabarna oktoobris Õhtulehele. „See oli puhtalt tunnetuslik küsimus ja võttis võib-olla rohkem aega harjumiseks, kui mõni teine lugu. Kuna see ikkagi jäi, hakkas oma elu elama ja Vaiko Eplik pani lõpuks kirsi tordile, oleme rõõmsad, et saime loo valmis ja „Armasta mind” on paljude südamed võitnud.“

Jalmar lisab, et juba loo avaldamise päeval sai neile selgeks, et see oli siiski õige otsus. „Jõudis ta ju TOP1 kodumaiseks looks, mida meiega polnud varem juhtunud ja praeguseks on „Armasta mind” juba vähem kui aastaga meie ajaloo enim mängitud lugu,“ räägib ta.

Trad.Attack!-i liikmed Sandra ja Jalmar Vabarna ning Tõnu Tubli tähistasid võite kodudes Foto: Kuvatõmmis/Kanal 2

Jalmar ütleb, et igal aastal on seoses muusikaahindade galaga teatav ärevus sees: „Tahad või ei taha, ikka on.“ Kas tegu on siis kõige tähtsama muusikasündmusega Eestis? „Küllap siin on erinevaid arvamusi, aga kui räägime nii-öelda popmuusikast, siis küll jah,“ vastab Vabarna.