Eurovisioni-ekspert Laura Põldvere osalemisest Soome eurolaulu valimistel: kadunud Veronas, kuid leitud Helsingist 

20. veebruaril valitakse võistlusel Uuden Musiikin Kilpailu lugu, mis esindab tänavu Soomet Eurovisionil. Finaalis läheb vastamisi seitse pala, nende hulgas ka lugu „Play“, mida esitab meie oma Laura Põldvere, kes aastatel 2005 ja 2017 Eestit Eurovisionil esindanud on. Tegelikult valiti finaali kuus laulu, seitsmes finalist on mullune UMK võitja Aksel Kankaanranta, kes sarnaselt Ukule otsetee seekordsele valimisele sai. "Kui ma kuulsin, et selline hull konkurss oli, mõtlesin küll, et mis seal ikka, oli tore proovida ja las ta olla, läheme eluga edasi," tunnistas Laura mõned nädalad tagasi Õhtulehele.

Deban võttis arvustamiseks ette just need tänavuse Soome eurolaulu valimise eelvooru finalisti. Suureks üllatuseks vaatas talle vastu tuttav nägu. "See ei ole Laura Põldvere ju?" jääb Deban korra seisma ning googeldab.

"Ta isegi ei öelnud mulle... Ta on imeline! Kadunud Veronas, kuid leitud Helsingist," viskab mees nalja.

Mida on tal aga laulu kohta öelda? "Tal on selline käre hääl, aga ma jumaldan teda. Tavaline, nagu kantri-pop. See on korralik, aga ei tekita minus tundeid. Ettearvatav... natukene oleks energiat juurde vaja. Ma jumaldan Laurat, aga pean olema aus," sõnab Deban ja ei kuula laulu lõpunigi.