Muusikaauhindade galaõhtu juhid Kaire Vilgats ja Dagmar Oja: see oli esimene katsetus ja häbenema ei pea! 

„Võib-olla sellepärast jalg ei värisenudki, et just Dagmar oli minu kõrval. Kes siis muu kui mitte tema!“ ütleb Kaire, et sõbrannaga oli mugav saadet juhtida. Eks mingid puterdamised tema sõnul ikka olid, aga neid ta ebaõnnestumiseks ei loe. „See oli esimene katsetus ja arvan, et häbenema ei pea!“ Kairel on väga hea meel, et sattus Dagmariga sellist asja tegema ja veel niivõrd toetava tiimiga. „See on ikka tipptasemel värk!“ rõõmustab ta.