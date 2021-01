IMELINE! Chris Martin ja Dakota Johnson soetasid 12,5 miljoni dollari armupesa 

Arve maksmise eest kandis džentelmenina hoolt Chris (42). Seejärel kolis "Viiekümne halli varjundi" näitlejanna (28) Malibu häärberisse sisse. Coldplay solistil on samas kandis muudki kinnisvara. "Uus maja on jalutuskäigu kaugusel samast erarannast, kus Chrisil on mitu kodu," räägib E! Newsi allikas.

Kahekorruselises ookeanivaatega villas on E! Newsi teatel kuus magamistuba ja üheksa vannituba, nii et kui armupaaril on kooseluga tõsi taga, võib ka peenikest peret soetada. Koos on nad olnud väikese vaheajaga 2017. aastast saadik. Chrisil on purunenud abielust Gwyneth Paltrow'ga tütar ja poeg, Dakotal seisab emarõõmude maitsmine veel ees.