Kadri Simson: mul oli võimalus saada peaministriks viis aastat tagasi

Kui EKRE oli valitsuses, armastasid poliitilised konkurendid kurta, kuidas Eesti maine vajub mutta. Kas Kadri Simson kuulis Brüsseli võimukoridorides kõndides tõesti sosinaid: „Näe, seal läheb väikese vastiku natsiriigi volinik!“? „Absoluutselt mitte!“ kinnitab Simson, staažikas keskerakondlane ja Euroopa Komisjoni energeetikavolinik. „Eesti maine on siin vääramatult väga hea. Siin teatakse, et me suudame kasutada lahendusi, mis vanale Euroopale tunduvad ikka veel tulevikumuusikana. Eesti valitsuse kuvand tuli paljuski Jüri Ratase heast kuvandist.“