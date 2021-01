Tim Robbins lahutab oma salaabielu 

Kuuldused Susan Sarandoni (74) kauase elukaaslase Timi (62) ja lokkispäise kaunitari suhtest said alguse 2018. aastal. Paarikest on sestsaadik korduvalt punavaibaüritustel nähtud. Samuti on Tim ja Gratiela veetnud kvaliteetaega koos Robbinsi ja Sarandoni täiskasvanud poegade Milesi (28) ja Jackiga (31).