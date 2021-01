Andrei Zevakini sotsiaalmeediasse häkiti sisse: asi on tõsine ja see viis natuke endast välja 

"Poleks elus uskunud, et sinna faasi jõuan, et mind hakatakse häkkima, aga paraku see juhtus. Nagu paljud teist ka tähele panid, siis kaks päeva tagasi oli minu kontol väga kahtlane otseülekanne," tunnistab ta.

Zevakini sõnul ei ole ta saanud ühtegi teavitust selle kohta, et keegi üritaks tema kontosse sisse logida. "Asi läks edasi hullemaks. Avastasin, et terve mu Instagram oli häkitud," räägib ta, et häkker vastas lausa tema jälgijate sõnumitele.

"Ja siis juhtus kõige hullem asi, mis sisuloojaga juhtuda saab – kõik mu videod olid kustutatud. Sain aru, et asi on tõsine ja viis natuke endast välja." Andrei tõdeb, et vaatamata olukorrale suutis ta säilitada kaine mõistuse ja mõelda lahenduste peale. "Hakkasin kohe paroole vahetama. Mul pole näpud nii kiiresti varem käinud," naerab Zevakin, et tegelikult on küll... klaverit mängides.

"Kuidagi imekombel sain ikka oma kontol asju ajada ja paroolid muudetud. Tegin kõik, mis tol hetkel võimalik oli ja läksin raske südamega magama."

Hommikul ärgates olid Andrei üllatuseks kõik videos tagasi kanalil. "See, et Youtube videod tagasi sai, oli väga positiivne üllatus. Sellega see šokk õnneks lõppes."