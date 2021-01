Suri legendaarne USA näitlejanna Cicely Tyson 

"On väga põnev teada, et loodetavasti rajad sa teed, mida mööda keegi teine võib astuda," ütles Tyson jaanuari algul ajakirjale People antud intervjuus, mis ilmus postuumselt. Hiljuti andis kahe Emmy ja ühe Tony laureaat Tyson välja ka mälestusteraamatu.

"Kui Cicely Tyson sündis, ennustasid arstid, et ta ei ela südamekahina tõttu kauem kui kolm kuud. Kuid nad ei teadnud, ei saanudki aimta, et Cicelyl oli erakordne süda - selline, mis mitte üksnes ei tuksu veel 96 aastat, vaid jätab maailmale erakordse jälje," kirjutab USA ekspresident.

Obama toonitab: Cicely polnud saatusest määratud näitlejaks saama. Koristajast ema ei lubanud tütrel kinoski käia. "Ent kui Cicely oli hariduse kätte saanud, langetas ta teadliku otsuse mitte üksnes oma repliike öelda, vaid ka oma veendumusi kaitsta. Ajal, mil temasuguse välimusega näitlejatel ei olnud kerge rolle leida, keeldus ta rollidest, mis taandasid mustanahalised naised oma sugupoolele või rassile. Vahel tähendas see aastatepikkust tööta olekut. Kuid Cicely tundis uhkust teadisest, et iga kord, kui kaamera tema nägu näitab, mängib ta tegelaskuju, kes on inimene - vigadega, kuid sitke; täiuslik mitte vaatamata oma ebatäiuslikkustele, vaid just nende pärast."