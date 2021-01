Suri mees, kes tegi Harry Potteri ja J. K. Rowlingu maailmakuulsaks 

Little oli kunagi kuulutanud, et lastekirjandus on ainult raha raiskamine. Ometi otsustas ta Rowlingi teosega riskida ning hakkas sellele kirjastajat otsima. Little saatis "Harry Potteri ja tarkade kivi" 12 kirjastusse ja sai 12 äraütlevat vastust. Viimaks õnnetus tal käsikiri 2500 naelsterlingi eest maha müüa. Summa oli nigel, kuid leping nutikas: Little müüs maha vaid raamatu avaldamisõiguse Ühendkuningriigis ja Briti rahvaste liidus ning nõudis kõrget autoritasu.