Ivo Linna: pojaga koos lavale astuda on suur au. Proovin olla talle võrdväärne partner!

ISA JA POEG: Sellel on minu jaoks väga sentimentaalne väärtus, et saan esineda koos isaga, kes on veel praegu täiesti omas mahlas ja vormis,“ ütleb Robert Linna. Foto: Atko Januson

„Seda on isana kirjeldada väga raske – näha, kuidas su poeg katsetades jõuab samale teele, valib sama elukutse. Juba see on olnud minu jaoks väga püha ja hingesoojendav,“ kirjeldab Ivo Linna, kes astub „Eesti laulu“ lavale koos poja Roberti ja ansambliga Supernova.