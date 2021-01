Ansambli Vanemõde kaubamärgitüli sai lahenduse: kohus andis õiguse praegustele bändiliikmetele 

"Kerstenbeck hakkas mingi hetk käituma süüdimatult ja ülinahaalselt, mispärast otsustasime õige pea Vanemõe kaubamärgi patenteerida. Kuna õigused kuuluvad meile, otsustas Andrus Kerstenbeck meid kaubamärgi endale saamiseks kohtusse kaevata," rääkis bändi laulja Freddy Tomingas mõni aeg tagasi Kroonikale.

Harju maakohus jättis 26. jaanuaril Kerstenbecki hagi rahuldamata ja leidis, et ansamblist Vanemõde lahkunud Kerstenbeckil ei ole õigust takistada teistel liikmetel Vanemõe kaubamärgi registreerimist. Maakohtus võitnud Vanemõe liikmeid Veljo Vingissari, Jüri Roosat ja Freddy Tomingat esindanud advokaadibüroo TGS Baltic advokaadi Silvia Urgase sõnul on tegu olulise küsimusega Eesti muusikatööstusele. "Sisuliselt leidis maakohus, et sõpruskonnas tekkinud punkbändi ühel liikmel ei ole teistest suuremaid õiguseid ansambli nimele."

Lisaks leidis maakohus, et arvestades ansambli aktiivset tegutsemist kaheksakümnendatel, on sõnamärk Vanemõde üldtuntud kaubamärgiks. Samas leidis maakohus, et õigus kollektiivi nimele ei kuulu vaid ühele ansambliliikmele, eriti arvestades, et Vanemõde oli sõpruskonnas sündinud punkbänd. Seega kuuluvad Vanemõe liikmetele võrdsed õigused.

Paari aasta eest asus Andrus Kerstenbeck Vanemõe nime all esinema ilma ühegi Vanemõe liikmeta. Selline koosseis kummastas ka kontserdipublikut. Näiteks Postimehes 27.02.2017 ilmunud arvustuses leidis Rasmus Rammo, et "tegelikkuses seisab laval lihtsalt üks tribuutbänd, mis kannab võõra koosseisu nime." Maakohus leidis, et hageja üksinda ei saa moodustada bändi Vanemõde. Kohtu hinnangul eksitab see muusikakuulajaid ja avalikkust, kui hageja teeb üksi bändi Vanemõde kõrvaliste isikutega, jättes kõrvale teised bändi Vanemõde asutajad ja hilisemad liikmed.