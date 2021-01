Pammyt süüdistatakse oma turvamehe pere lõhkumises 

Kanada päritolu Playboy modelli ja näitleja (53) uus armastus on temast kolmteist aastat noorem ihukaitsja Dan Hayhurst, kes varem töötas remondimehena. Endisel "Rannavalve" tähel on seljataga kirev eraelu - ametlikke abielusid on tal olnud neli (neist kaks ühe ja sama mehega). Aasta tagasi kuulutas Pammy, et abiellus Hollywoodi produtsendi Jon Petersiga, kuid juba kaheksa päeva pärast tunnistas ta, et nad on lahku läinud. Hiljem selgus, et abielu polnud siiski ametlikult registreeritud. Hayhurstiga naitus Anderson jõuluõhtul Kanadas Vancouver Islandil, kus tal on maja.

Pam palkas Dani oma maja remontima

Carey tutvus Daniga, kui too oli kahe väikese lapse üksikisa. Ka temal endal on laps - 21aastane tütar. Nad kolisid kokku ja rajasid Vancouver Islandile ühise kodu. Carey aitas Danil lapsi kasvatada. "Tegime kõike koos." Kõik olnud pilvitu, kuni Pamela Anderson 2019. aasta sügisel mehe oma majja remondimeheks palkas. "Toona polnud Dan tema turvamees, ta on töömees, Pamela palkas ta oma maja kallal töötama," seletab Carey. Tema sõnul kurtis Dan alatasa, et Anderson on raske iseloomuga ja nõudlik kunde. Kui Pammy Petersiga abiellumisest teatas, andnud Dan oma elukaaslasele mõista: nüüd on Andersoni rahamured lahendatud.

Ent mõni kuu pärast Pammy abielu kiirabielu purunemist hakkas Dan üha rohkem aega Andersoni juures veetma, lõpuks isegi öösiti. Carey anus, et mees koju naaseks - ta lootis oma kooselu päästa. Kuid juulis kolis Dan nende ühisest kodust lõplikult Andersoni poole. See mõjunud naise sõnul lastele ja paljudele teistele inimestele väga raskelt. "Dan on selle kõige pärast ilma jäänud sõpradest ja ärisuhetest."