Ettevõtja Taavi Kotka sai ülinutika sünnipäevakingi! 

"Meil on, jah, uus koduloom. Viimsi poisid teevad selliseid oma kodu garaažis ehk siis igati põnev. Innovatsioon on nii nõutud, et ei jõuta tellimusi täita," tunneb ka Viimsi vallavanema ametit pidav Taavi oma kodukandi edulugude üle uhkust.