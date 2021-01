Vastlahutatud Teet Margna einestas hotelli restoranis noore naisega 

Teet Margna ütleb, et tal ei ole kohtumise kohta suurt midagi öelda. "Ei saa ju rääkida igast inimesest, kellega ma koos söön," lisab Teet.

Olgu brüneti kaunitariga kuidas on, aga meelelahutusäri tippude seas on Teet Margna praegu kõige ihaldatum poissmees, kas või oma hea järje poolest – juba aastate eest ületas Teedu ettevõtete aastatega kogunenud kasum miljoni euro piiri.

"Head sõbrad! Anname teada, et oleme otsustanud oma 18 aastat kestnud kooselu ja abielu lõpetada. Hoiame ja toetame teineteist nii praegusel keerulisel hetkel kui ka tulevikus, liikudes edasi heade sõpradena. Samuti kasvatame ja hoiame ühiselt oma kaht armast tütart, kelle heaolu kaitseks palume anda meie perele meediarahu ja mõistvat suhtumist. Seetõttu on see meie ainuke avalik kommentaar sellel teemal," kirjutas Teet möödunud aasta kevadel oma sotsiaalmeedias.