Ootamatu pööre! Tanel Padar tegutseb kinnisvaraäris

Tanel Padar Foto: Robin Roots

"Ma arvan, et paljude muusikute kõige suurem hirm on see, et neid ei vajata enam, et neil ei ole enam publikut või neid ei kutsuta enam orkestrisse või bändi," räägib Kroonikale Tanel Padar, kelle firma Padar Holdings on täna osanik ettevõttes Lossimäe Kinnisvara.