„Iga kohtumine Mariaga on sündmus.“ 

„Kui ma 2016. aastal Draamateatrisse tulin ja ühel hetkel tabasin, kuidas Maria mu kallal aasib või viskab kõige paremas mõttes iroonilist nalja, siis järgmisel hetkel sain aru, et ta on mind omaks ja vastu võtnud,“ tunnistab Christopher Rajaveer (pildil), kelle igast lausest aimub, et ta on võitnud Klenskaja usalduse. Arvatavasti mitte kõik tänase juubilari noored kolleegid ei saa seda kinnitada. Sellele vihjab ka kolleeg Viire Valdma (pildil): „Vaatan, kuidas Maria mõnikord noortega räägib. Ta on väga otsekohene ja aus, mõnikord lausa karm. Ning võib-olla on tal tõe monopoli natuke rohkem kui mõnel teisel, mida ta ka ise suurepäraselt teab.“ Ent selle taga, mis võib kellelegi vahel tunduda Klenskaja teatud karedusena, on näitlejanna jäägitu pühendumus teatrile, kinnitavad kolleegid. „Võib-olla mõne jaoks ta lausa arusaamatult armastab teatrit. Ma ei tea, kas „armastab“ on õige sõna, aga miski vene hing on selle taga,“ usub Valdma. Kolleeg Ülle Kaljuste (pildil) lisab: „See on hämmastav, kui aupaklik on ta kogu teatri suhtes. Mille taga on tohutu austus oma töö vastu ja kõige suhtes, mis teatris toimub. Selles mõttes on ta minu jaoks teatri südametunnistus.“