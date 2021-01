Martin Repinski kihlatu Jekaterina Vassiljeva: täna tean, et armusin õigesse mehesse! 

"Ma ei ütleks, et armun kergelt, kuna mul oli selja taga üks pikk suhe. Pea ees ei saa suhtesse hüpata, sest armudes on kõik positiivne. Kui esmane suur kiindumus kaob, siis ei pruugi inimene enam täiuslik tunduda, ilmnevad ka puudused, millega tuleb õppida elama. Täna tean, et armusin õigesse mehesse," lisab Jekaterina.