88aastane vanahärra otsib suure büstiga naist: ta oleks mõnus ajaviide, kellel külas käia 

Selleks pani vanahärra maakonnalehte ka tutvumiskuulutuse. Juurde lisas Aksel pildi, kus näha suure büstiga naine, sest just selline peaks tulevane kaaslane välja nägema. „Igavuse pärast, üksinda on igav olla,“ põhjendab Aksel kuulutuse ülespanekut.

Selles, et kaaslast peab otsima just kuulutuse kaudu, mängib rolli ka tõsiasi, et naabruskonnast härra omale sobivat kaasat ei leia. „Siin on kõik pensionärid. Nad on ära närtsinud, selliseid ei taha. Mina otsin ikka kobedat naist, kes oleks naisterahva moodi,“ on vanahärral kriteeriumid paigas.