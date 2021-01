ARVUSTUS | Anu Saagim Eesti muusikaauhindade tänavusest pillerkaarest ilma šampanja ja glamuurita 

Näib, et ajalugu kordub, sest aastal 1998, kui auhinnatseremoonia kandis veel nime "Kuldne Plaat – Eesti Popmuusika Aastaauhinnad", salvestati kogu üritus 29. desembril Eesti Televisiooni stuudios ja 40-minutilise telesaatena jõudis see eetrisse kaks päeva hiljem, aasta viimasel päeval.

Võitjatele andsid toona auhindu kätte leged nagu Erki Nool, Eri Klas, Ain Hanschmidt, Kadri Väljaots, Jaak Joala, Anu Tali, Aarne Valmis, Allan Roosileht, Peep ja Ave Vardja ning Priit Pärn.

Täna, aastal 2021 oleme justkui taas alguses. Istume helesiniste ekraanide ees ja vaatame samuti ilmselt juba nädalaid ette salvestatud etteasteid. Pisut moodsam vaid see, et auhinnad anti üle reaalajas veebi vahendusel, aga kes teab, ehk on seegi vaid telemaagia... Õnneks vist mitte, sest võitjate perekondade reaktsioonid, eriti mudilaste omad, olid ülimad. Lapsed olid sillas, et emmed-issid kodus ja sai kaua üleval olla. Mõni pääses isegi telekasse.