Presidenditseremoonial hiilanud noor luuletaja võeti modelliagentuuri leivale 

"Olen vägeva sule ja suure südamega must naine ning mulle meeldib seda uhkust oma välimuses peegeldada," on Gorman öelnud ajakirjas Harper's Bazaar. Luuletaja rääkis, et armastab erksates toonides ja kuningliku olekuga kleite, millele on tikitud lilled. "Vast on see kummardus mu afrolillelapse kasvatusele Los Angeleses." Amanda fännib enda sõnul ka Victor Glemaud' kudumeid, mis on stiilsed ja mugavad.