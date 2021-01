Näitekirjanik, kes oma teoseid dikteeris: „Kõige paremini töötab mõte, kui laman voodis. Siis võin vahel dikteerida katkestamatult.“ 

Taanlaste ajaleht märgib, et Hella Wuolijoki pole suurettevõtja üksnes äri-, vaid ka kirjandusalal. „„Niskamäe naisi“ on seni juba tõlgitud 14 keelde, kuigi näidend on alles kaks aastat vana,“ on Uues Eestis kirjas. „Samuti on Paramounti filmiühing juba filminud wiis tema teost ning waatamata majanduslikele hüwedele, mida film pakub, on kirjanik siiski otsustanud truuks jääda näitekirjanduse alale. Kirjanik Wuolijoki on lubanud „Niskamäe naiste“ esietenduseks jääda Kopenhaageni, kusjuures leht ennustab tema näidendile suurt menu.”