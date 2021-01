Inimesed Suri Ellen DeGenerese ema mänginud Oscari-laureaat Toimetas Triin Tael , täna 14:55 Jaga: M

Ellen DeGeneres ja Cloris Leachman 2005. aastal. Foto: VIDA PRESS

94 aasta vanuses on surnud USA näitlejanna Cloris Leachman, kes pälvis filmiga "The Last Picture Show" Oscari ning lasi oma koomikutalendil särada arvukates komöödiasarjades.