Inimesed „Eesti laulu" poolfinalist Helen: „Olen see tüüp, et pean saama Eurovisionile, muidu suren." Terttu Jazepov , täna 06:00

VIIMASEL MINUTIL: „Saatsin loo ära üks päev enne tähtaega, kuigi teadsin ju juba kaks kuud varem, et võib saatma hakata,“ naerab Helen. Foto: Jörgen Paabu

Tänavuste poolfinalistide hulka kuulub ka endine Nexuse liige Helen Randmets, kes on jäänud neli korda „Eesti laulu“ poolfinaali ukse taha. „Kui eelmisel aastal proovisin, oli mul väga kindel sisetunne, et saan edasi. Mul oli juba nägemus sellest, mis mul laval seljas on, milline on lavasõu jne,“ räägib ta. „Sel aastal püüan võtta tasa ja targu. Muidugi on mul oma soovid ja mõtted, aga ma ei julge neid kõvasti välja hüüda, sest pärast olen jälle põlvili maas.“