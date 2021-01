OTSEBLOGI | Muusikaauhinnad: aasta naisartist on Anett. Parima laulu tiitli võitis Trad.Attack!

„Kallid sõbrad, suur aitäh! See lugu oleks jäänud plaadilt peaaegu välja, see on kõige haigem võimalik variant, et just see võidab parima loo auhinna,“ sõnab Jalmar Vabarna. „Aitäh ka Vaikole, kes aitas selle loo teha selliseks nagu ta on!“