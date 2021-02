„EESTI LAULU“ EDETABEL | Õhtulehe lemmikud teises poolfinaalis on Uku, Jüri ja Gram-Of-Fun 

- Heas mõttes hästi tehtud retrovaibiga lugu, aga kuskil võinuks midagigi meeldejäävat olla. Äkki mingi teise-kolmanda kuulamise pealt toimiks paremini

- See vana hea retro, mõnus meeletu fiiling, nagu ühes teises ammuses laululoos

- Ei anna maksimumi, sest esimest korda kuulates mulle üldse ei meeldinud, aga mitte rohkem kuulanud, seda rohkem hakanud fännama. Nüüd kummitab kogu aeg!

- Lugu on täiega hea ja nooruspärane, aga nagu "Immortality" meile kõigile näitas – hea lugu ei tähenda, et live õnnestub. Kristel võib live's kõvasti feilida ja seda mitte ära laulda

- See oli päris mõnus, selline retrovibe. Kristel Aaslaid ei kõlanud üldse Kristel Aaslaiuna. Ka tekkis küsimus, et palju Raul Ojamaal erinevaid projekte on, kurat?

- Pimedas Eesti talves on piisavalt energiat, et päike korraks välja tuua, aga kui kevadel juba kõikjal eredam on, jääb ilmselt liiga nõrgaks vitamiinipommiks