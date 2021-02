„EESTI LAULU“ EDETABEL | Esimeses poolfinaalis ruulivad mehed, Õhtulehe toimetuse lemmik on Koit Toome 

- Klišee klišee otsa. Kõike on nii tugevalt üle produtseeritud, et ilmselt saab kõrge koha, kuid esimesel ülekuulamiskatsel sai seda kõike liiga palju ja loobusin edasi kuulamisest. Väga tugev 90ndate vaib ja on aru saada, et loo autorid on jälle kõvasti higistanud, et leida "see miski", mis võiks inimestele praegu peale minna ja kuulatud selleks kõik parasjagu populaarsed lood läbi.