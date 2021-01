Halsey teatas ootamatut uudist - ta saab emaks 

26aastane staar avaldas Instagramis sarja fotosid. "Üllatus!" kuulutas Halsey fännidele.

Paar aastat tagasi rääkis Halsey telesaates, et teda tabas keset kontserti raseduse katkemine. "Olin kontserdituuril ja sain teada, et olen rase. Enne kui jõudsin sotti saada, mida see minu ja mu tuleviku jaoks tähendab, tabas mind keset esinemist raseduse katkemine," vahendas BBC News.

"See, kuidas vaatad mitmesajale teismelisele näkku, veritsedes samal ajal läbi riiete ja olles kohustatud ikkagi kontserdi lõpule viima ja mõistes samal hetkel ... Ma ei taha, et ma eales peaksin uuesti seisma selle valiku ees: kas ma saan selle haiguse tõttu tegelda sellega, mida ma armastan, või ei."