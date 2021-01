Telenägu Keili Sükijainen Bali piirangutest: ühel välismaalasel kästi maski mittekandmise eest teha 50 kätekõverdust 

"Väga vähe puhkajaid on. Tegelikult on Bali olnud märtsist alates kinni ja siia saab vaid eriviisaga. Meie tulime ka tegelikult tööasjus seega taotlesime tööviisa," tõdeb Keili, et tavaturisti tõesti tänavatel näha pole.

Uute piirangute kohaselt peavad söögikohad ja muud meelelahutuspaigad uksed juba kell kaheksa sulgema. "Aasias on tegelikult see, et kella seitsmest on juba kottpime ehk sul ei olegi väga kuskile minna."

Balil on ka kohustuslik kanda nii tänaval kui ka rolleriga sõites maski. "Kõik kannavad ka. Siin ei hakka keegi rääkima, et mul on inimõigused ja ma ei taha maski kanda. Kohalike jaoks on ikka oluline, et keegi ei haigestuks ja ära ei sureks," selgitab Keili ja lisab, et ilmselt on kohalikel harjumuseks kanda maski, kuna õhusaaste seal on suurem.

"Nüüd ma kuulsin veel, et kui oled välismaalane ja jääd kaks-kolm korda politseile ilma maskita vahele, siis saadetakse sind riigist välja," sõnab endine teleajakirjanik. "Uudistes on olnud selliseid asju, mis eestlase jaoks on väga kummaline. Hiljuti võttis politsei ühe venelanna rolleri seljast maha, kuna ta ei kandnud maski ning pani ta laulma. Filmisid selle üles ja saatsid uudistesse. Ühel välismaalasel kästi teha 50 kätekõverdust. Natukene on piinlik, aga ehk järgmine kord kannad maski."

Poodi minnes ootab ukse peal inimene, kes mõõdab temperatuuri ja laseb käe peale desinfitseerimisvahendit. Keili lisab ka, et igale poole on ehitatud kätepesupunktid. "Ühes kaubanduskeskuses on näiteks deso-väravad. Kõnnid läbi ja sulle lastakse desinfitseerimisvahendit peale."